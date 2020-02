Taglia la legna con la motosega e si ferisce: trasportato al Bufalini con l'eliambulanza

Stava tagliando la legna con la sega elettrica, quando gli è sfuggita di mano e si è ferito alla gamba, procurandosi una grave lesione alla coscia sinistra. Attimi di paura per un 61enne di Saludecio che, nonostante il dolore e lo choc, è riuscito a chiedere aiuto. In via Sansovino, sono intervenuti i Carabinieri e un'ambulanza. Nel frattempo l'uomo aveva già perso molto sangue e, viste le condizioni, il personale sanitario ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il 61enne è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato. L'uomo non è in pericolo di vita.