Saluti e nuovi arrivi per la polizia Municipale dell'Unione Valconca

Per Stefano Amadei il 30 novembre è coinciso con l’ultimo giorno di lavoro al Comando di Polizia Locale dell’Unione della Valconca. Mentre per Patrizia Rosito il 2 dicembre è stato il primo giorno di lavoro al Comando di Polizia Locale dell’Unione della Valconca. Dopo i saluti di ringraziamento ad Amadei - alla Polizia Locale dal 2008 e ora in pensione - e di ben arrivata all’agente Rosito (pesarese ma in precedenza in organico alla Polizia Locale di Lodi, in Lombardia), l’occasione di una foto accanto alla Presidente dell’Unione Valconca, Elena Castellari, e al Comandante della Polizia Locale, Marcello Pecci.