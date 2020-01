Samsara sfrattato da Gallipoli, Riccione torna ad essere la capitale della movida notturna

“A Gallipoli il Samsara viene cacciato via, a Riccione la sindaca inaugura il suo dj-set: due facce della stessa Italia”, questo il titolo di un articolo apparso ieri sulle pagine on line del quotidiano il Corriere Salentino. Si legge: Il Samsara, un brand della movida in riva al mare, - scrive il quotidiano on line - è emigrato a Riccione uno dei posti più gettonati della Riviera romagnola (in Emilia – Romagna) per poter continuare a lavorare. A Gallipoli sono stati falcidiati tantissimi locali dedicati al divertimento. A Riccione, invece, li accolgono a braccia aperte. La proprietà del Samsara di Riccione e del Samsara di Gallipoli è la stessa.

L’amministrazione di Riccione ha dato la possibilità al Samsara, locale sulla spiaggia in zona Marano, di organizzato questo fine settimana, sabato e domenica, in viale Ceccarini un dj - set a partire dalle 17.30, si alterneranno in consolle Bellemani, Botteghi e C. Olivera per quella che è stata ribattezzata “Riccione On the Ice Carpet” che di fatto unisce e riassume le iniziative di Riccione Ice Carpet e Dj on Ice.

“Stiamo valutando di creare un consorzio locale dell’intrattenimento che unisca tutti, bar, hotel, locali per fare sistema e lavorare insieme - ha dichiarato Mauro Bianchi del Samsara Riccione). - La firma unica è appunto quella dell’intrattenimento in una Riccione che è una realtà viva e in crescita. Gli eventi organizzati dall’amministrazione, le discoteche che riaprono in collina, il fermento dei chiringuito sulla spiaggia fanno di Riccione una città in cui poter anche innalzare gli standard qualitativi. Perché come dico sempre se aumenta la qualità del servizio, aumenta la qualità dei clienti”.