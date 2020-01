San Clemente, sedici occhi elettronici per controllare il territorio e nuovi impianti per l'illuminazione

Risparmio energetico ed economico grazie ai nuovi impianti per l’illuminazione pubblica. In più, sedici “occhi elettronici” vigileranno sull’intero territorio di San Clemente. Dopo l’approvazione da parte di Giunta e Consiglio, entra nella sua fase esecutiva il “Project financing” della pubblica illuminazione. L’avvio dei lavori, dedicati al percorso di efficientamento ed ammodernamento energetico della rete comunale, è previsto in primavera mentre la conclusione del cantiere è attesa per la fine dell’anno.

L’investimento complessivo - calcolato sulla base dei quattordici anni di gestione/manutenzione da parte di San Clemente Energie - supera il milione e 600mila euro e consentirà all’Amministrazione un notevole risparmio economico: quasi mezzo milione di euro. Oltre millecinquecento i punti luce che verranno sostituiti ed ottimizzati con lampade a tecnologia led. Concepiti in un’ottica evolutiva rispetto ai tradizionali sistemi di pubblico servizio, garantiranno un’alta efficienza luminosa; una maggiore durabilità nel tempo; una migliore compatibilità sotto il profilo ecoambientale: le lampade a led, infatti, non contengono sostanze inquinanti e pericolose.

Al “Project financing” risultano altresì strettamente connesse le opere destinate all’installazione delle telecamere di sorveglianza. Ne sono previste sedici: saranno collocate ed accese nei punti d’accesso a San Clemente, quali strumenti a prevenzione, deterrenza e supporto alle Forze dell’Ordine; in alcune aree sensibili; come ulteriore impegno a contrasto dell’abbandono e dello smaltimento non corretto dei rifiuti. Infine, nel “Project financing” è compresa la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione (caldo/freddo) all’interno della residenza municipale a San Clemente Capoluogo.