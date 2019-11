Una piazza per Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera dei deputati

È in programma lunedì 2 dicembre, alle ore 18, al "Giustiniano Villa", la cerimonia d'intitolazione della piazza antistante il teatro a Nilde Iotti (1920-1999), partigiana e prima Presidente donna della Camera dei Deputati. La scopertura della targa d'intitolazione (prevista alle ore 19.15), sarà preceduta da un incontro-dibattito sul tema "Donne, Politica, Istituzioni: pregiudizi e stereotipi", al quale parteciperanno Anna Finocchiaro - ex magistrata, già Ministra per le Pari opportunità e per i Rapporti con il Parlamento -; Emma Petitti, Assessora regionale alle Pari opportunità; Mirna Cecchini, Sindaca del Comune di San Clemente. A moderare il dibattito, la giornalista Tiziana Barrucci (Responsabile Formazione e Comunicazione dell'Associazione Stampa Romana). La cittadinanza è invitata a partecipare.