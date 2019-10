San Gaudenzo, le medaglie della Croce Rossa agli uomini della Polizia e della Capitaneria

In occasione della festa di San Gaudenzo, santo patrono di Rimini, il Comitato della Croce Rossa Italiana conferirà una Medaglia d'oro all'ex comandante della Capitaneria di porto e una d'Argento a un uomo della Polizia di Stato. Inoltre attribuirà medaglie commemorative e di anzianità ad altri "uomini in divisa", in particolare ad appartenenti al Corpo della Polizia municipale di Rimini. Corpo la cui bandiera sarà insignita di Medaglia, una circostanza poco frequente nello scenario nazionale. Le onorificenze sono state concesse dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana al termine di una lunga istruttoria.

La cerimonia, che si terrà alle 15.45 di oggi, lunedì 14 ottobre, avrà una durata circa mezz'ora per consentire alle autorità di poter successivamente raggiungere la sede della Diocesi ove incontreranno il Vescovo prima della celebrazione solenne di San Gaudenzo.