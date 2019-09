San Giovanni, al via i lavori al palazzetto e al campo sportivo

Lo sport marignanese negli ultimi anni si sta distinguendo per gli importanti risultati, grazie alle attività delle Associazioni sportive. L’Amministrazione comunale, da sempre a fianco dello sport, si sta impegnando a riqualificare gli spazi comunali, soprattutto a favore di un efficientamento energetico. Sia il Palazzetto dello Sport che il Campo sportivo sono oggetto di importanti interventi, alcuni da poco conclusi ed altri in fase di attuazione.

Presso il Palazzetto è stato da poco realizzato il parapetto in cristallo, e per esaltare la “marignanesità” della struttura, sono stati sostituiti i seggiolini presenti con 420 nuove sedute di colore bianco e blu. A breve verrà inoltre cambiato il segnapunti. Il bilancio partecipativo 2018, invece, permetterà l’acquisto del nuovo impianto di amplificazione, che sarà installato a breve. L’intervento più rilevante sarà sicuramente quello di sostituzione dell’illuminazione: si passerà da 26 proiettori da 400 W l'uno a 26 Led da 200 W, con un risparmio pari al 50 % una resa superiore (da 1000 LUX medi sul campo a 1042). Il Palazzetto è inoltre oggetto di adeguamento anche per i nuovi standard antincendio richiesti per la squadra femminile, militante in A2.

Per quanto riguarda il campo sportivo, invece, gli interventi riguardano il campo sintetico, dove è stata da poco ultimata la sostituzione della copertura delle tribune ed a breve verrà fatto un intervento per la nuova area lanci, nonché per gli spogliatoi, per un ammontare di € 200mila complessivi, provenienti dal credito sportivo. Inoltre verranno inoltre sostituiti i proiettori, passando da 8 da 2000 W l'uno a 8 Led da 1200 W, con un risparmio del 40 % e una resa da 150 LUX sul campo a 210. L’importo totale degli interventi sull’illuminazione dei due impianti è di € 73mila provenienti da risorse statali.

“Una risposta – afferma l’Amministrazione comunale- in linea con le necessità degli atleti marignanesi, che si stanno distinguendo, in particolare, nella pallavolo, nell’atletica e nel calcio, grazie all’importante impegno dell’Associazionismo marignanese. La nostra Amministrazione non può che sostenere lo sport, considerato che è un’attiva educativa e formativa per ragazzi, e va dunque a favore di tutta la comunità, per questo ci impegniamo ad offrire impianti adeguati, a norma ed all’avanguardia. Inoltre il nostro intento è quello di procedere sempre più in ottica di efficientamento energetico e sostenibilità delle strutture, che si vogliono adeguate sia alle necessità degli atleti stessi, che agli standard richiesti in materia di sicurezza. Il dialogo con le realtà sportive è costante e si concretizza in incontri e confronti, che sono una sicura risorsa per conoscere e comprendere le necessità e le problematiche, fornendo per quanto possibile soluzioni e riscontri”.