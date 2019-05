Chiara Ferragni sceglie uno stilista romagnolo per il red carpet di Cannes

Capelli corti, biondissimi, un make up che esalta lo sguardo e un abito aggressivo. L'influencer più famosa al mondo ha catturato di nuovo l'attenzione di fotografi e pubblico al 72esimo festival di Cannes. Chiara Ferragni si è presentata alla premiere di "C'era una volta Hollywood, nuovo film di Quentin Tarantino, sfoggiando un look che ha stupito tutti. Un outfit firmato Philosophy e creato dallo stilista riccionese Lorenzo Serafini, un talento della moda. Philosophy, marchio contemporaneo e romantico fondato da Alberta Ferretti, è prodotto dalla Aeffe di San Giovanni in Marignano.

Per il red carpet a Cannes la fashion desinger, moglie di Fedez, ha indossato una lunga gonna in seta, impreziosita con Swarovski, con un profondo spacco sulla gamba, e un top bustier nero e argento. La fashion designer aveva promesso ai fan un rivoluzionario cambio di look e ci è riuscita, postando poi su Instagram alcune foto dell'outift e una carrellata dei suoi precenti red carpet a Cannes, compreso il debutto nel 2011.