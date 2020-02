San Giovanni fa il pieno di progetti: raccolte 16 proposte per migliorare e innovare

A San Giovanni in Marignano il 15 febbraio si sono conclusi i termini per la presentazione delle proposte di Bilancio Partecipativo. 16 i progetti pervenuti, di cui 6 Montalbano, 6 Capoluogo, 2 Santa Maria in Pietrafitta e 2 Pianventena. Ora le proposte saranno esaminate dai tecnici comunali che ne valuteranno costi e fattibilità. Successivamente si passerà alla fase del voto, che selezionerà i quattro progetti considerati dai marignanesi di maggiore utilità e più apprezzati, uno per ambito/frazione, che verranno poi realizzati a partire dalla prossima estate. Quest’anno si cercherà di dare maggiore risalto al processo partecipativo, valorizzando il momento della presentazione e della votazione dei progetti, affinchè vinca il più votato.

Soddisfatta l’Assessore Malpassi che sottolinea: "Siamo molto contenti dell'ottimo risultato raggiunto fino ad ora. È bello vedere tante persone interessarsi e mettersi in gioco per San Giovanni. Ogni proposta arrivata rappresenta per noi anche un modo per comprendere meglio le necessità di ogni frazione e per questo ci tengo davvero a ringraziare tutti colo che hanno aderito".