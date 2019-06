San Giovanni festeggia i suoi campioni Giovanni Frattini e Yoro Menghi

Calorosa l’accoglienza al rientro dei Campionati italiani 2019. Domenica sera, al rientro di Giovanni Frattini e Yoro Menghi anche il Sindaco e l’Assessore hanno espresso il loro grande entusiasmo per questo orgoglio tutto marignanese. Con la stratosferica misura di 73.19 m Giovanni segna un nuovo primato regionale, la 3° miglior misura italiana di sempre ed è, per il secondo anno, campione italiano. Yoro, al suo primo anno nelle prove multiple, con il ricchissimo punteggio di 6462 punti, segna il 2° miglior risultato regionale all-time e si laurea vice campione italiano. Un oro, un argento e due risultati eccezionali. Emanuele Verni, allenatore della Nuova Polisportiva A. Consolini, che li ha accompagna dall’inizio del percorso, afferma: “Sono fiero di loro e del lavoro svolto durante l’anno perché, seppur con alti e bassi, e non senza fatica, si sono allenati sempre con impegno, passione e dedizione, non hanno saltato un solo allenamento, se non per qualche valido motivo, e, seppure non sempre pienamente d’accordo con me nei vari momenti in cui ci siamo confrontati e abbiamo preso delle decisioni più o meno importanti, hanno saputo darmi fiducia e ascoltarmi. Sono soddisfatto di questi campionati italiani non solo per i risultati raggiunti ma perché sia Yoro che Giovanni, come io gli avevo chiesto, hanno dato tutti loro stessi, dalla prima all’ultima gara, dal primo all’ultimo lancio e perché, dall’inizio alla fine, abbiamo gareggiato insieme, confrontandoci e non perdendo la concentrazione sui nostri obiettivi. Sono molto contento perché li sto vedendo crescere tanto non solo a livello agonistico ma anche sotto molti altri punti di vista. Si stanno costruendo un carattere forte e determinato ma non arrogante; sanno competere con le unghie e coi denti con i loro coetanei e al tempo stesso fanno il tifo per loro e sanno consolarli o elogiarli nei momenti opportuni; stanno imparando a vincere la timidezza aprendosi agli altri, parlandoci ed esprimendo quello che provano; stanno imparando e sperimentando la bellezza di una vita in cui alla base dei rapporti umani ci sono l’ascolto, il rispetto, il divertimento, la condivisione, la fiducia e tanto altro; stanno insomma, passo dopo passo, diventando uomini".