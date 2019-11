San Giovanni, le attività per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Comune di San Giovanni in Marignano ha in programma anche quest'anno una serie di iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne, una ricorrenza che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre. Gli appuntamenti marignanesi sono volti a sensibilizzare, promuovere il dialogo, il confronto ed investire su una cultura del rispetto. Molteplici le iniziative che, pur interessando, un’intera annualità, si concentrano particolarmente sul mese di novembre, andando a coprire trasversalmente l’ambito della prevenzione, dell’intervento in caso di emergenza e del sostegno concreto alle strutture già presenti sul territorio distrettuale.

Le proposte sono partite nel mese di ottobre con un incontro dedicato al tema a cura del Gruppo Lettura Leggermente della Biblioteca comunale. Domenica 10 novembre, invece, è programmato il Pranzo del Dono, aperto al territorio ed all’Associazionismo marignanese con la finalità benefica di sostenere l'acquisto di materiali ed attrezzature per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione che supporta Donne e Minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere. È ancora possibile iscriversi ai recapiti sotto indicati. Le iniziative continuano poi Domenica 24 Novembre con lo spettacolo teatrale a cura di Teatro dei Cinquequattrini “Di storie minime”, serata finale del corso di teatro autobiografico condotto da Silvia Giorgi. Il corso è inserito nel progetto "Rispetto, un percorso verso la Parità" della Provincia di Rimini. Al termine è previsto inoltre l’intervento della Dott.ssa Maura Gaudenzi, Psicoterapeuta dello Sportello Psicologico Comune di San Giovanni in Marignano, Labirinto soc. coop.

“L’Amministrazione Morelli è costantemente operativa sulla sensibilizzazione al tema della violenza di genere e sulla promozione della cultura del rispetto - affermano l'assessore alla Cultura Michela Bertuccioli e la consigliera delegata alle Pari Opportunità Carlotta Ruggeri - Come politici e come cittadini, dobbiamo essere trasmettitori di valori di civiltà, riconoscendo il valore dell’altro come persona e sapendone cogliere la differenza come opportunità e non come ostacolo. Le esperienze che proponiamo partono dalla convinzione che sia fondamentale mantenere all’interno della comunità punti di apertura al dialogo, ascolto e riflessione, per poter cogliere insieme la complessità del tema ed essere opportunità vera e operativamente efficace per chi si trova in difficoltà. Quest’anno proponiamo inoltre interventi di supporto e ausilio concreto come il pranzo di finanziamento per metterci accanto alle esigenze concrete di una realtà, come la Casa Rifugio distrettuale con un intervento mirato che consisterà nell’acquisto di beni e ateriali di prima necessità per donne e bambini”.

Appuntamenti

Domenica 10 novembre alle ore 12.30 Centro Sociale Autogestitp pranzo del Dono: Terza edizione del pranzo organizzato dalle Associazioni marignanesi in occasione della Giornata del Dono con finalità di beneficenza. Quest’anno quanto raccolto sarà devoluto in beneficenza per l'Associazione Mondo Donna onlus, per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione che supporta Donne e Minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere.

Menu: tortellini pasticciati, arrosto di maiale e patatine, insalata, acqua e vino. Pe i bimbi tortellini pasticciatiamburger e patatine Costi 0-3 anni gratis; 4-10 anni 10 €; Adulti 15 € (Info e prenotazioni: Giuseppe: 338.1870108, Barbara: 349.1336045, Marco:348.3901482).

Domenica 24 novembre alle 21 al teatro Massari "Di storie minime", seratafinale del corso di teatro autobiografico condotto da Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini Aps Il corso è inserito nel progetto "Rispetto, un percorso verso la Parità" della Provincia di Rimini Al termine intervento della Dott.ssa Maura Gaudenzi, Psicoterapeuta Sportello Psicologico Comune di San Giovanni in Marignano, Labirinto soc. coop. Ingresso ad offerta libera L’incasso sarà devoluto in beneficenza per l'Associazione Mondo Donna onlus, per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione che supporta Donne e Minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere.

A gennaio al via al corso di educazione alla comunicazione non violenta: incontri per acquisire strumenti utili a risolvere pacificamente conflitti e tensioni, a cura di Daniele Andreani.