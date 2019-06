A Montalbano taglio del nastro per una nuova "casa dell'acqua"

È stata inaugurata oggi venerdì in via Montalbano, nel centro della frazione di Montalbano (a San Giovanni in Marignano), la nuova “Casa dell’acqua”, distributore di acqua a disposizione di tutti i cittadini, donato da Romagna Acque, Società delle Fonti. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Daniele Morelli, l’Assessore all’Ambiente Nicola Gabellini, il vice Sindaco Michela Bertuccioli, Tonino Bernabè, Presidente di Romagna Acqua, e Alberto Sebastiani, di Adriatica Acque, che si occuperà della manutenzione delle casine, nonché due sezioni della scuola materna Girotondo di Montalbano.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti nel nostro intento di installare anche a Montalbano una casina dell’acqua per continuare così nel percorso di dotare ogni frazione di sempre maggiori servizi, quali in questo caso la casina, scelta fondamentale non solo come azione di rispetto ambientale, ma anche per assicurare un risparmio a favore dei cittadini - afferma la Giunta - Dalla loro installazione sono stati erogati 2.310.422 litri dalla Casina di San Giovanni centro (inaugurata nel 2012), 570.966 litri dalla Casa di Pianventena (inaugurata nel 2014) con un risparmio per i cittadini 542.783,00 €. Si tratta di un’importante azione ambientale che garantisce una riduzione di 176.725 Kg di CO2 per la produzione del PET e 76.837 Kg di PET in meno da smaltire. Un importante ringraziamento a Romagna Acque che garantisce a tutti noi cittadini un’acqua di qualità. Non tutti infatti sanno che l’acqua della nostra rete idrica è molto più controllata rispetto a quella imbottigliata, offrendo quindi un prodotto sicuro che tutti possiamo consumare con assoluta tranquillità”.

La cittadinanza potrà prelevare dal distributore l’acqua naturale e frizzante, al costo di 5 centesimi al litro. La Casa dell’Acqua è arricchita da fotografie che presentano vedute di San Giovanni, immagini dal principale evento “La Notte delle Streghe” e da una festa di quartiere a Montalbano.