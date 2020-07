A San Giovanni via al centro estivo per i piccoli del nido

Dopo settimane di riprogrammazione e riorganizzazione dei servizi socio-ricreativi, dalla prima mattinata di lunedì è ripreso anche il servizio estivo del Nido Pollicino, che interessa bimbi dai 10 ai 36 mesi. Il servizio per i più piccoli, gestito da Formula Servizi alle Persone Coop. Sociale onlus, sarà attivo nei mesi di Luglio con 4 moduli e in Agosto con 3 moduli e si aggiunge alle esperienze socio- già partite da fine giugno e vedono partecipi circa un centinaio di bambini marignanesi, dai 10 mesi ai 10 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Con questo ultimo tassello- spiega l’Amministrazione comunale marignanese- ultimiamo il complesso lavoro di quest’ultimo periodo, un grande impegno da parte della macchina comunale e dei gestori del servizio, che ha avuto lo scopo di restituire ai cittadini più piccoli occasioni sicure di socializzazione e stimoli per la crescita da un lato, e, dall’altro, una risposta alle esigenze della famiglie nella conciliazione dei ritmi casa-lavoro. I nuovi protocolli non hanno permesso di poter arrivare alla massima copertura oraria, ma non ci siamo fermati e con determinazione siamo comunque arrivati al migliore risultato possibile in queste condizioni. La ripresa delle attività ci permetterà di arrivare pronti anche per la ripresa ordinaria di settembre.”