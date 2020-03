"Consegniamo medicine e spesa a casa": il servizio gratuito di una cooperativa

La cooperativa “Fer-menti Leontine”, che nasce con l'obiettivo di favorire gli abitanti del Comune di San Leo con le sue attività, affinché ci sia reciproco scambio, unità e nuove sinergie, lavora a pieno ritmo in questo periodo di emergenza sanitaria. "Diverse persone del nostro territorio necessitano di un aiuto per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, come medicinali e viveri e abbiamo deciso di unire le forze e istituire un servizio gratuito per assolvere questo compito. Alcuni dei nostri numerosi soci si sono messi a servizio donando il loro tempo per consegnare a domicilio a coloro che sono impossibilitati, senza entrare in contatto diretto per motivi igienici e sanitari, i beni di prima necessità. Riteniamo questo un servizio utile al bene del nostro territorio condividendo il nostro progetto con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine che abbiamo informato.

Riteniamo importante in questo periodo poter aiutare gli esercizi commerciali del nostro paese per far sì che i beni necessari possano raggiungere le abitazioni di coloro che sono impossibilitati a muoversi nel rispetto delle ultime disposizioni, per contrastare questa emergenza".

Ecco dove trovare le attività che aderiscono: www.guidasanleo.it/ spesaadomicilio/