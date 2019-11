San Leo inaugura la panchina "rossa" per dire no alla violenza sulle donne

Sabato 23 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne che ricade il 25 novembre, l'Amministrazione Comunale di San Leo celebrerà il posizionamento della “panchina rossa antiviolenza” in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Non solo un simbolo la panchina colorata ma al contempo un vero e proprio spazio fisico destinato ad accrescere quotidianamente nella società una sempre maggior consapevolezza circa questo dilagante fenomeno sociale. L'appuntamento è in piazza Dante alle 16.

Sulla panchina verrà posizionata una targa celebrativa, in linea con quanto suggerito a tutti i comuni dal servizio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, in cui sarà riportato il numero telefonico nazionale antiviolenza 1522 che ciascuno potrà contattare, 24 ore su 24 ed ogni giorno, in caso di necessità in merito a violenze, fenomeni criminosi di genere e atteggiamenti di stalking. Il momento celebrativo istituzionale sarà accompagnato da alcune letture di brani letterari, selezionati dal gruppo teatrale di San Leo, che contribuiranno a scuotere le sensibilità dei presenti e a suscitare una maggiore attenzione verso atteggiamenti che troppo spesso scivolano inosservati nel flusso veloce delle nostre vite.