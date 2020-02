Sant'Agata Feltria, finanziamento da 500mila euro per mettere a posto le strade comunali

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato interventi sulla viabilità, per situazioni di dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Sant’Agata Feltria, per un importo totale di 510.000 euro. Risultano ammessi a finanziamento: strada Marecchiola/Poggio, strada Ugrigno, strada Rosciano, strada Maiano, strada Tramonto ed il consolidamento dell’ammasso roccioso lungo la strada comunale di acceso all’abitato di Rocca Pratiffi. L’amministrazione comunale accoglie il finanziamento, necessario ed urgente al fine di rendere percorribili, in condizione di massima sicurezza, le strade interessate. Il Sindaco Cerbara commenta: "Questo risultato è stato raggiunto grazie all’ottimo lavoro di squadra tra regione e amministrazione comunale, ci auguriamo che questa attenzione verso la montagna venga ulteriormente confermata nei prossimi anni, chi vive in montagna ha bisogno di sentire sempre più vicine le istituzioni".