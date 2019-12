Al via i lavori su un tratto della condotta idrica di Sant'Ermete

Prenderanno avvio giovedì 12 dicembre i lavori per il rifacimento di un tratto di condotta idrica in via Silvestro Lega nella frazione di Sant'Ermete. I lavori, eseguiti da Hera Spa, avranno una durata di qualche giorno e saranno propedeutici al rifacimento di un più ampio tratto di conduttura idrica in via Marecchiese. Quest'ultimo intervento sarà eseguito nelle prime settimane del nuovo anno dopo le festività natalizie.