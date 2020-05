Santarcangelo approva l'uso degli spazi all'aperto per lo sport e e chiude le aree gioco

Gli spazi all'aperto presenti nel capoluogo e nelle frazioni di Santarcangelo saranno presto disponibili per svolgere attività sportive e motorie in maniera continuativa. È quanto ha stabilito ieri (21 maggio) la Giunta comunale approvando le linee di indirizzo per la concessione delle aree verdi del territorio comunale a seguito dell'emergenza sanitaria. L’idea di fondo è che società e associazioni sportive possano utilizzare in maniera continuativa gli spazi verdi per attività motorie e sportive in linea con le normative vigenti che appunto privilegiano e consentono l'utilizzo di spazi aperti per prevenire e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso il distanziamento interpersonale.

“Nelle settimane scorse – dichiara l'assessore allo Sport Angela Garattoni – la sindaca Alice Parma aveva annunciato un piano per il rilancio della città partendo proprio dagli spazi pubblici. Stiamo quindi dando concretezza a questo impegno declinandolo nei diversi ambiti che caratterizzano la vita della comunità. Da quello economico, con i disciplinari approvati nei giorni scorsi per l'utilizzo degli spazi pubblici da parte delle attività legate alla ristorazione e al commercio, a quello altrettanto importante della vita all’aria aperta, che andiamo a supportare con queste linee di indirizzo specifiche. L'obiettivo è quello di rendere la città ancora più vitale e dinamica anche dal punto di vista del benessere e della salute fisica, nonché delle relazioni sociali, favorendo attività sportive prolungate nel tempo, nelle tante aree disponibili sia nel capoluogo che nelle frazioni, purché nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria e del distanziamento interpersonale. Ecco perché l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di intervenire soltanto nel caso in cui si verifichino danni ad arredi e attrezzature, comportamenti che mettono a rischio la tutela degli spazi verdi, nonché problemi di sicurezza e salute pubblica”. “Questa iniziativa – conclude l'assessore Garattoni – offre l’opportunità di diffondere stili di vita sani attraverso l’utilizzo delle numerose opportunità presenti sul nostro territorio. Auspichiamo quindi che anche le aree verdi di quartiere e delle frazioni possano ospitare iniziative che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone”.

Regole

Per l’utilizzo delle aree verdi sarà sufficiente inoltrare una comunicazione all’Amministrazione comunale che solo nel caso dovesse ravvisare elementi di criticità comunicherà l’eventuale diniego. Rimane a carico dei richiedenti la responsabilità civile o penale in caso di mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la salute e la sicurezza dei partecipanti, con particolare riferimento alle vigenti normative in materia di prevenzione anti Covid-19. Così come resta inteso che l’utilizzatore delle aree risponderà di eventuali danni causati ad impianti, attrezzature e arredi presenti nelle aree verdi. Di qui la necessità di individuare un referente per la vigilanza e la pulizia degli arredi e delle attrezzature, da indicare in sede di invio delle comunicazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune www.comune.santarcangelo.rn.it , dove è anche pubblicato il modulo per inoltrare comunicazione al servizio Staff Politiche Educative, Sport, Politiche Giovanili tramite mail all'indirizzo l.bianchetti@pec.comune.santarcangelo.rn.it . La comunicazione, da far pervenire almeno sette giorni prima dovrà contenere tutti i riferimenti relativi all'attività, che si intende svolgere. Per maggiori informazioni: tel. 0541/356.272.

La decisione

Venerdì la sindaca Alice Parma ha firmato l’ordinanza per la chiusura al pubblico delle aree gioco nei parchi comunali, al fine di evitare fenomeni di assembramento. L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 14 giugno prossimo, prevede il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (così come indicato dal DPCM 17 maggio 2020) in tutti i parchi e giardini pubblici comunali e comunque nelle aree attrezzate a verde, nonché il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini e delle aree attrezzate per lo sport.