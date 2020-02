Santarcangelo, avanti con i lavori ai giadinetti "La Bosca", un intervento da 27mila euro

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della scala che da piazzetta Scarpellini porta all’area dei giardinetti “La Bosca” in centro storico. Nel dettaglio, oltre al rifacimento della scala che sarà dotata di un corrimano in acciaio corten, è prevista la realizzazione di un pianerottolo che permetterà di ridurre i dislivelli attuali. Questo intervento rientra in un lotto di tre opere di manutenzione straordinaria approvato dalla Giunta a fine 2019 per circa 27mila euro.

Oltre ai lavori in centro storico, infatti, sono in fase di avvio quelli al campetto sportivo “La conca” – situato in via della Resistenza a pochi passi dall’area camper – mentre sono già stati completati i lavori in via Pradazzi a Sant’Ermete, dove gli avvallamenti formatisi nella sede stradale sono stati ripianati con la posa di materiale stabilizzato e cemento.