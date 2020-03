Chiusura Marecchiese, terminati in anticipo i lavori sulla condotta idrica

Si sono conclusi con largo anticipo i lavori di Hera per il potenziamento della condotta idrica su un tratto della strada provinciale Marecchiese (SP 258), tra via Silvestro Lega e il numero civico 1.292, a Santarcangelo. L’intervento, che doveva protrarsi da lunedì 17 febbraio a venerdì 20 marzo, si è infatti concluso venerdì 28 febbraio grazie a condizioni meteo e viabilità favorevole e all’impegno delle squadre di Hera. Venti giorni di anticipo, dunque, che riducono notevolmente il disagio per chi utilizza la provinciale: i lavori sulla via Marecchiese, infatti, hanno comportato il restringimento della carreggiata e, di conseguenza, l’istituzione del senso unico alternato con limite di velocità a 30 chilometri orari.