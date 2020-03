Santarcangelo, coronavirus: la mappa delle strade soggette ai varchi

Sono in funzione dalle ore 16 di domenica 22 marzo i blocchi stradali previsti nel Comune di Santarcangelo in seguito al riassetto della viabilità provinciale quale misura di contenimento per l’emergenza da Coronavirus.

In seguito all'ordinanza emanata dalla Regione Emilia-Romagna il 20 marzo 2020, infatti, l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha individuato lungo i confini del territorio provinciale e al suo interno i varchi di controllo che devono essere presidiati dalle forze di polizia e i punti di blocco stradali, dove invece viene interdetta la circolazione.

Più nel dettaglio gli sbarramenti – funzionali a convogliare il traffico sulle strade principali, dove saranno presenti i varchi per i controlli delle forze dell’ordine - riguardano sei strade di Santarcangelo al confine con la provincia di Forlì-Cesena.

I blocchi sono stati collocati in via Bionda, all’intersezione con via Ricciardella; in via Montalbano, all’intersezione con via Sogliano (Strada Provinciale 11); in via Poggetto, all’intersezione con via del Colle; in via Balducci all’intersezione con via Rio Salto (Strada Provinciale 92); in via San Bartolo, sul ponticello di confine fra i Comuni di Santarcangelo e Savignano; in via Antica Emilia, all’intersezione con la Strada Provinciale 13 Bis, nel tratto in direzione di San Vito.

SCARICA LA MAPPA (CLICCA QUI)