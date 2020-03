Coronavirus, le modifiche al riassetto della viabilità e tutti i blocchi stradali

L’Amministrazione comunale ha disposto la modifica del blocco stradale di Montalbano istituito domenica 22 marzo con il riassetto della viabilità provinciale per il contenimento dell’emergenza Coronavirus. Lo sbarramento originariamente istituito in via Montalbano, all’incrocio con la SP 11 Sogliano, viene dunque spostato in via Canonica, all’intersezione con la SP 92 Rio Salto.

La modifica al sistema di blocchi stradali consente di ridurre sensibilmente i disagi agli automobilisti e, allo stesso tempo, fa confluire il traffico proveniente dalla zona di Montalbano verso il varco presidiato sulla SP 13 Uso, all’incrocio con via Montalaccio. I transennamenti, infatti, non hanno l’obiettivo di bloccare il traffico ma semplicemente di convogliarlo sulle strade principali dove sono presenti i varchi per i controlli delle forze dell’ordine relativi al rispetto delle disposizioni che consentono gli spostamenti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di salute o assoluta urgenza.

A seguito della modifica nella zona di Montalbano, i blocchi stradali presenti sul territorio di Santarcangelo sono collocati in via Bionda, all’intersezione con la via Ricciardella in direzione Canonica; in via Canonica, all’intersezione con la Strada Provinciale 92 Rio Salto; in via Poggetto, all’intersezione con via del Colle; in via Balducci all’intersezione con via Rio Salto (Strada Provinciale 92); in via San Bartolo, sul ponticello di confine fra i Comuni di Santarcangelo e Savignano; in via Antica Emilia, all’intersezione con la Strada Provinciale 13 Bis, nel tratto in direzione di San Vito.