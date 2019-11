Santarcangelo, dalla Regione 100mila euro per piazza Balacchi

Grazie all’assegnazione di un contributo regionale di oltre 100mila euro, compie un passo avanti decisivo l’intervento per la riqualificazione di piazza Balacchi a Santarcangelo e il conseguente recupero delle due grotte sottostanti. Il cantiere per il consolidamento e il restauro delle parti interne dei due ipogei e per la sistemazione della pavimentazione esterna e dell’arredo urbano dell’intera piazza, aprirà infatti nel 2020. Oltre al collegamento sotterraneo, il progetto prevede anche la realizzazione di pedane in ferro e legno quale pavimentazione dei due ipogei, un sistema di illuminazione e la segnaletica turistica.

La vice sindaca Pamela Fussi e l’assessora alle Attività Economiche Angela Garattoni esprimono grande soddisfazione per la concessione del finanziamento della Regione Emilia-Romagna attribuito nell’ambito dei progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale. “Grazie al contributo regionale di 108.000 euro siamo ora nelle condizioni di far partire l’iter procedurale per dare corso a questa opera già inserita nel programma triennale dei lavori pubblici per un costo complessivo di 290.000 euro”. Si tratta di un recupero di straordinario valore dal punto di vista storico-ambientale – concludono la vice sindaca Fussi e l’assessora Garattoni – che avrà una ricaduta importante per la valorizzazione del commercio e del turismo della nostra città”.