Santarcangelo: domenica torna la solidarietà col "Charity Dinner" dello IOR

Domenica 7 luglio dalle ore 20 la Locanda Antiche Macine di Santarcangelo aprirà nuovamente i battenti alla solidarietà e alla lotta contro il cancro in Romagna per il “Charity Dinner” organizzato dalla sede IOR della Valmarecchia. L’appuntamento, oramai una tradizione, vede la partecipazione entusiastica di privati ed aziende del territorio, uniti per sostenere la causa della ricerca oncologica. Il successo di questo evento è dimostrato dai numeri dell’edizione 2018: nonostante fosse stata eccezionalmente organizzata nel periodo natalizio, proprio in corrispondenza con una fitta nevicata, la partecipazione e la sensibilità sono state tali che anche chi ha preferito non prendere parte alla cena per ragioni di sicurezza non ha fatto comunque mancare il suo apporto. Il ricavato ha superato gli 11.000 euro, che sono stati messi a disposizione degli studi riguardanti l’immunoterapia cellulare avanzata portati avanti presso l’IRST IRCCS dal dott. Massimo Guidoboni e dalla sua squadra.

Per l’edizione 2019 il “Charity Dinner” di Santarcangelo tornerà nella sua abituale veste estiva, sempre a sostegno della ricerca scientifica svolta nei laboratori d’eccellenza dell’Istituto di Meldola. Questa volta il ricavato sarà devoluto agli studi dedicati ai tumori ematologici, come leucemie e linfomi: una causa particolarmente importante essendo le neoplasie più comuni tra le fasce d’età più giovani. A questo scopo sarà molto gradita la presenza del prof. Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico IRST ed ematologo di fama mondiale, che presenterà ai partecipanti lo stato dell’arte di questo particolare tipo di malattia: accanto a lui Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR; Alice Parma, Sindaco di Santarcangelo; e Stefania Sabba, Sindaco di Verucchio.

Come detto, l’evento verrà realizzato grazie alla collaborazione sentita di alcune delle principali realtà imprenditoriali del territorio, come Banca Malatestiana, Impresa Edile F.lli Vignali e Romagna Banca Credito Cooperativo. Partner tecnico dell’iniziativa, oltre alla Locanda Antiche Macine, sarà l’Antico Forno e Pasticceria Urbinati; non hanno fatto mancare il loro apporto anche AetnaGroup, Riviera Banca Credito Cooperativo, Denver Stone & Glass Machines, LGL Etichettificio, EdilGrid, Gnoli Costruzioni e MondoPizza Srl. Per informazioni e prenotazioni, il numero da contattare è 339.3463973.