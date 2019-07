Santarcangelo, eletti i rappresentanti nei consigli e nelle commissioni: i nomi

Mercoledì all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Santarcangelo la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmarecchia: dalla votazione, effettuata con voto limitato a scrutinio segreto, sono risultati eletti Marco Fabbri (Partito Democratico, 6 voti), Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo, 5 voti), Gabriele Stanchini (Lega Salvini premier Romagna, 3 voti) e Domenico Samorani (Un Bene in Comune, 2 voti).

Le commissioni

La nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise e d'Assise d'Appello – anch’essa a votazione segreta – si è conclusa invece con l’elezione di Paola Donini (Partito Democratico, 10 voti) e Marco Fiori (Lega Salvini premier Romagna, 5 voti).

Più articolata la nomina dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti con elezione del presidente e del vice presidente: prima i singoli gruppi hanno designato i propri rappresentanti nelle due Commissioni, poi si è svolta una doppia votazione per l’elezione di presidenti e vice. Questo l’esito:

Prima Commissione (Affari generali, bilancio e problemi sociali): presidente Barnaba Borghini (Un Bene in Comune, 7 voti), vice presidente Giorgio Ioli (Più Santarcangelo, 6 voti), commissari Maicol Forcellini e Francesca Paesini (Partito Democratico), Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e Jennifer Serra (Lega Salvini premier Romagna).

Seconda Commissione (Pianificazione territoriale e attività economiche): presidente Michela Mussoni (Partito Democratico, 8 voti), vice presidente Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo, 8 voti), commissari Marco Fabbri (Partito Democratico), Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo), Jenny Dolci (Un Bene in Comune) e Gabriele Stanchini (Lega Salvini premier Romagna).

Ultimo punto all’ordine del giorno la definizione dell’indennità di funzione del presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza dei consiglieri, approvata con voto favorevole all’unanimità.

Il consiglio si è aperto con un minuto di raccoglimento in ricordo dell’operaio sessantenne deceduto nei giorni scorsi mentre era al lavoro nel cantiere della ex biblioteca in via Cavallotti.

Tra le comunicazioni al Consiglio anche la richiesta del capogruppo Marco Fiori (Lega Salvini premier Romagna) di istituire una terza Commissione consiliare e quella dell'assessore al Bilancio, Emanuele Zangoli, in merito a un prelievo di 17.000 euro dal fondo di riserva effettuato nella scorsa legislatura.