Santarcangelo, il mercato ambulante deve ancora attendere fino a venerdì

Il Comune di Santarcangelo è al lavoro per la riapertura completa dei mercati a partire da venerdì 22 maggio. Nel frattempo, per lunedì maggio è confermato il mercato con i soli banchi alimentari secondo la formula sperimentata nel corso delle ultime settimane. Dopo la sospensione disposta per il contrasto alla diffusione del Coronavirus e la riapertura parziale a partire dal 24 aprile scorso, per procedere a una riapertura completa dei mercati in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie sono necessarie disposizioni normative sovraordinate per il momento non ancora definite da Governo e Regione.

Nell’attesa di tali chiarimenti, l’Amministrazione comunale è già al lavoro con le associazioni di categoria del settore per valutare le possibili modalità della riapertura, che avverrà presumibilmente a partire dal mercato settimanale di venerdì 22 maggio. Il 18 maggio, intanto, i due banchi alimentari del mercato del lunedì saranno nuovamente collocati in piazza Marini, con le modalità di accesso contingentato stabilite con l’ordinanza numero 28 del 24 aprile 2020.