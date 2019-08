Santarcangelo, incassati 4mila euro con la cena di beneficenza dei ristoratori

Mercoledì 21 agosto un gruppo di ristoratori santarcangiolesi ha messo in campo una proposta dal titolo “Vieni a cena per me?” con l’occasione di trascorrere una serata per raccogliere risorse da destinare a borse di studio per studenti della città. Ben 180 persone hanno partecipato all’iniziativa, donando 4mila euro.

A nome degli organizzatori la signora Adriana del Ristorante Il Passatore ha ringraziato gli intervenuti ed i colleghi imprenditori che volontariamente hanno offerto gratuitamente il loro contributo dimostrando che la solidarietà è l’unico investimento che apre i cuori e non finisce mai. Ai ringraziamenti si è unita la sindaca Alice Parma e gli assessori Danilo Rinaldi ed Angela Garattoni. La Fondazione Francolini Franceschi che provvederà alla gestione delle borse di studio attraverso l’opportuno bando ha offerto un contributo di Euro 2.000,00 per il sostegno al pagamento delle quote della mensa scolastica.

Non potevano mancare gli applausi dei presenti agli organizzatori e collaboratori quali la Pro Loco, il Ristorante Il Passatore ed il suo staff, Fresch Mavi, Latte più, Dolcemente, Zago’s Caffè, L’Angolo del Buon Gustaio, Piadineria La Quinta, la Piadineria della Scalinata, Rosticceria Graziella, Pizzeria dei Portici, Gieffe trading, Cartoleria Busignani, Sergio Casabianca, i Roxy Bar, i Canclan.