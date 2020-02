La Contrada dei Fabbri chiude per lavori alla condotta idrica: i divieti al transito

A partire da lunedì 24 febbraio Contrada dei Fabbri sarà chiusa al traffico dalle ore 7 alle 18, per un mese circa. Quindi fino al 23 marzo, la via sarà infatti interessata da lavori di rinnovo alla condotta idrica da parte di Hera, che darà appunto il via al cantiere da lunedì prossimo.

Il divieto di transito interesserà tutti i mezzi ad eccezione di quelli della ditta esecutrice, dal momento che verrà

realizzato uno scavo a ‘cielo aperto’ nella sede stradale e che per le ridotte dimensioni della via non sarà

possibile consentire il passaggio contemporaneo di veicoli in adiacenza al cantiere mobile.

Al di fuori della fascia oraria 7/18, Contrada dei Fabbri sarà invece regolarmente percorribile da tutti i mezzi,

mentre l’accesso pedonale dei residenti alle proprie abitazioni verrà sempre garantito.