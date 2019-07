Santarcangelo, lavori per 30mila euro nella scuola primaria Giovanni XXIII

Partiranno nel corso della pausa estiva alcuni interventi alla scuola elementare “Giovanni XXIII” di San Martino dei Mulini per la manutenzione dell’impianto elettrico e l’adeguamento di altri locali dell’edificio. Finanziati da un bando del Miur, i lavori – finalizzati soprattutto all’adeguamento antincendio delle strutture – avranno un importo di circa 30mila euro (di cui circa 18mila saranno utilizzati per il miglioramento all’impianto elettrico) già messo a bilancio con una variazione approvata in occasione della Giunta di qualche giorno fa. A breve, l’approvazione del progetto esecutivo.

Sul versante della prevenzione delle criticità idrogeologiche, invece, parte della via San Bartolo resterà chiusa al traffico dalle ore 8 di lunedì 8 luglio fino alle ore 19 di venerdì 27 luglio per consentire la prosecuzione dei lavori su un tratto del Roveto realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna con lo scopo di evitare gli allagamenti nella frazione. Nel dettaglio, la chiusura interesserà i civici dal 548 e 686: i residenti nel tratto di via San Bartolo compreso fra via Andrea Costa e il numero civico 548, e quelli residenti in via Marino della Pasqua, entreranno da via Costa mentre per accedere alle abitazioni comprese tra il civico 686 di via San Bartolo, comprese quelle in via Berti, sarà necessario transitare dalla SP 92 “Rio Salto” e da via Canonica. .