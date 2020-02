Messa in sicurezza e riqualificazione in sei cimiteri: lavori per 170mila euro

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per le manutenzioni straordinarie

dei sei cimiteri di Santarcangelo. L’intervento, che sarà eseguito dalla società in house Anthea, comporta un

investimento di 170.000 euro. Il progetto – concordato e sottoposto al vaglio della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – prevede la manutenzione dei loculi nei cimiteri di tutte le frazioni, con ripristino dell’intonaco e tinteggiatura.

I lavori

A Canonica verrà rifatta la copertura della chiesina con la sostituzione di elementi strutturali e di finitura, sistemato l’intonaco e tinteggiato il muro di cinta, installata la copertura in lamiera ai loculi per evitare

infiltrazioni e realizzazione di un nuovo strato dei marciapiedi.



Nel cimitero di Ciola è invece programmato il rinforzo strutturale delle murature della chiesina e il restauro del

portone d’ingresso, l’asfaltatura di tutti i vialetti e la sistemazione del muro di cinta con un nuovo strato di

intonaco e tinteggiatura. A Montalbano, oltre all’intervento su i loculi, saranno anche installati nuovi pluviali in

lamiera zincata e restaurato il portone d’ingresso, mentre a Sant’Ermete verrà installata la copertura in

lamiera preverniciata ai loculi.

Nel cimitero di San Martino dei Mulini verrà demolito lo stabile accanto alla chiesina, realizzata una lapide

commemorativa dell’ossario comune, restaurata una porzione di mura mista mattoni/pietra e ritinteggiata la

chiesina con vernice al quarzo.

Infine, lavori più consistenti sono previsti al cimitero centrale di Santarcangelo, dove sono in programma –

nel settore monumentale – il consolidamento del parametro murario sopra l’architrave dell’ingresso dell’ossario

comune, l’indagine stratigrafica e il restauro del controsoffitto del primo blocco di ossari (con cartongesso da

esterni), la tinteggiatura con idropittura lavabile di uffici, servizi igienici e ossario comune.

Nel settore delle corti, invece, saranno eseguiti alcuni lavori di sistemazione dell’intonaco e tinteggiatura, il

ripristino della copertura di loculi e cornicioni. Infine verranno sostituiti i coprimuro delle fioriere e ritinteggiati i

muretti, mentre nei loculi del settore di ponente saranno installate le coperture in lamiera preverniciata.