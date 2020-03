Santarcangelo protagonista del programma Rai "Bell'Italia"

Andrà in onda sabato 14 marzo alle ore 11 su RaiTre la puntata di “Bellitalia” in parte dedicata a Santarcangelo. La rubrica settimanale della testata giornalistica regionale dedicata ai beni culturali del nostro Paese, metterà in mostra monumenti e musei a partire dalla Rocca Malatestiana, dal Mangano della stamperia artigiana “Marchi” fino al Museo di Tonino Guerra. Al centro del servizio anche le tradizioni locali con le botteghe e gli ipogei per un viaggio attraverso la città sotterranea e le curiosità collegate alla storia e alla cultura di Santarcangelo. La puntata sarà poi visibile sulla piattaforma RaiPlay. “Bellitalia” è la rubrica del TGR dedicata ai beni culturali, nell’accezione più ampia del termine. Si occupa infatti di musei e di restauri, ma anche di paesaggio, centri urbani, tradizioni e personaggi collegati alla storia e alla cultura dell’Italia. Ogni puntata propone un viaggio a tappe attraverso le varie regioni italiane, mettendo infatti in evidenza non solo i tesori artistici e monumentali più celebrati, ma anche e soprattutto quelli meno noti, così da fornire un quadro a tutto tondo dedicato alle persone che vogliono informarsi sull’arte, la cultura e il paesaggio italiani.

