Santarcangelo riapre il mercato con tutti i banchi: spazi più ampi per garantire le distanze

Il mercato settimanale di Santarcangelo torna al completo con tutte le categorie merceologiche a partire da venerdì 22 maggio, dopo la sospensione per il contrasto alla diffusione del Coronavirus e la riapertura parziale con i soli banchi alimentari. L’Amministrazione comunale sta intatti completando proprio in queste ore insieme al Cocap e alle associazioni di categoria la definizione degli ultimi dettagli logistici per la dislocazione dei banchi, che si allargherà alle vie limitrofe rispetto al perimetro consueto, per consentire il necessario distanziamento e la piena osservanza di tutte le norme per lo svolgimento del mercato in sicurezza per operatori e cittadini. I banchi alimentari resteranno posizionati in piazza Marini, mentre le altre categorie merceologiche troveranno spazio come di consueto in piazza Ganganelli, via Verdi, via Molari, via Matteotti, via Costa e via Montevecchi, oltre ad altre vie limitrofe a cominciare dal tratto di via Garibaldi di fronte al Municipio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla base delle disposizioni normative del Governo e della Regione Emilia-Romagna, in ogni caso, l’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie attualmente in vigore. Sarà infatti necessario dotarsi di mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale, evitare ogni forma di assembramento e seguire le indicazioni che saranno fornite in loco per la fruizione del mercato in piena sicurezza.