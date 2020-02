Coronavirus, alla Biblioteca Baldini e al Musas tutti gli eventi annullati o rinviati

Come previsto dall'ordinanza congiunta Ministero/Regione, fino a domenica 1° marzo compresa i Musei Comunali Santarcangelo resteranno chiusi, mentre la Biblioteca Comunale Antonio Baldini sarà aperta solo per i servizi ordinari.

Le iniziative annullate o rinviate:

Giovedì 27 febbraio, ore 14, Santarcangelo accogliente (rinviato a data da destinarsi); ore 21, Convegno Le donne e le imprese. Donne, lavoro e Impresa nella provincia di Rimini, organizzato da ACLI Rimini con il patrocinio dell’Amministrazione comunale (Convegno riprogrammato per sabato 28 marzo, ore 17)

Venerdì 28 febbraio, ore 17, incontro gruppo di lettura junior (rinviato a data da destinarsi)

Sabato 29 febbraio, ore 14.30-16 corso di scacchi per piccoli giocatori condotto da Matteo Alessandrini (corso prorogato, per recupero lezione saltata, a sabato 21 marzo); ore 17, presentazione del volume Generali e battaglie della Linea Gotica di Andrea Santangelo (rinviato a giovedì 12 marzo, alle ore 21); ore 17, presentazione Io e la mia stella di Federica Magnani (rinviato a sabato 14 marzo, ore 17).

Domenica 1 marzo, ore 17, Celletta Zampeschi, Angelo Trezza legge l’Odissea. (rinviato a data da destinarsi); ore 17.30 Musas – Museo Storico Archeologico, Finissage mostra Fragile (annullato)