Ritardi sui lavori per la nuova scuola di Canonica: Un bene in comune chiede spiegazioni

C'è grande attesa per l'apertura della nuova scuola materna di Canonica, a Santarcangelo. L'apertura doveva essere a settembre, ma ci sono ritardi sui lavori e i bimbi rischiano di dover iniziare l'anno con il cantiere ancora aperto. I lavori al momento sono interrotti e non sono chiare le tempistiche con cui riprenderanno. Nel caso in cui l'intervento non fosse terminato i bimbi potrebbero frequentare la scuola di Camerano a Poggio Torriana.

Su questo punto interviene con un'interrogazione, firmata dalla consigliera Jenny Dolci,Un Bene in Comune che chiede le tempistiche per la nuova scuola.

L'interrogazione

"Premesso che in data 5 ottobre 2018 sono iniziati i lavori per il rifacimento della Scuola dell’Infanzia di Canonica, la fine lavori era prevista per il giorno 2 luglio 2019 (270 giorni dopo), visto che ad oggi i lavori risultano sospesi e considerato che i bimbi di Canonica sono “ospitati” presso la scuola primaria di Camerano dall’a.s. 2010/2011; che per fare fronte a tale spesa è stato acceso un mutuo nell’anno 2016; che i tempi tecnici per la verifica dei materiali impiegati sono calcolati e rientrano nella durata dei lavori preventivata (270 gg), come da contratto; che la frazione di Canonica nell’ultimo periodo ha goduto di una crescita in ambito residenziale e commerciale senz’altro consequenziale alla prevista apertura della scuola.

Tutto ciò premesso, si chiede s sindaco e giunta di conoscere i motivi per cui non sia stato possibile rispettare la data di fine lavori e di comunicare l’attuale stato dei lavori e le tempistiche entro le quali saranno ultimati".