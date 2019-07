Santarcangelo, shopping night con i saldi e il festival del teatro in piazza

Dopo il grande successo dello scorso anno tornano le Shopping Night nel centro di Santarcangelo. Tantissimi i negozi aperti e le esposizioni esterne a rendere il “salotto” della città clementina ancora più accogliente. Due serate frizzanti, allegre e accompagnate da ottima musica con ben 5 postazioni musicali concentrate per le vie dello shopping. Ma quest’anno non sarà solamente shopping e musica, perché, vista la collaborazione tra Città Viva (che organizza le Shopping Night) e il Santarcangelo Festival, il centro città rivivrà l’atmosfera del festival di una volta, quello con gli artisti di strada che si esibivano in centro. Tanti gli appuntamenti con lo spettacolo in queste 2 giornate: si comincia venerdì 5 luglio con il Clown-Illusionista “Otto Panzer” che intratterrà allegramente grandi e piccoli, la scuola artistica Calima con le sue acrobazie aeree e i ragazzi di Fluxo con le loro musiche e ritmi incalzanti. Proseguirà poi venerdì 12 con l’intrattenimento del buffo fachiro “Mortimer”, le acrobazie del Circo Keaton e gli spettacoli danzanti Mary Poppins e Notre Dame de Paris.Tutto questo immerso nell’accoglienza santarcangiolese, fatta di ottimi ristoranti e locali originali dove rilassarsi tra una cena e un aperitivo ai piedi dell’affascinante centro storico.