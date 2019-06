Sportello al cittadino, in due mesi quasi diecimila persone si sono rivolte al servizio

Sono circa 9.600 gli utenti che si sono rivolti allo Sportello al Cittadino di Santarcangelo nei primi due mesi di apertura a seguito della riorganizzazione dei servizi al cittadino che ha permesso di individuare un unico ingresso, un servizio di accoglienza dotato di elimina-code e maggiore privacy per gli utenti. Nel dettaglio, da aprile 2019 oltre 160 cittadini in media al giorno si sono presentati allo Sportello: circa 2.100 per i servizi demografici (con un picco di oltre 1.000 per l’elettorale), e 7.400 per certificazioni anagrafiche, carte di identità e pratiche dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (informazioni, segnalazioni, rilascio permessi invalidi, ecc.).

Dall’inizio dell’anno lo Sportello al cittadino ha rilasciato 1.259 carte di identità elettroniche e registrato 564 dichiarazioni di volontà rispetto a donazione di organi e tessuti (circa il 44% degli utenti che richiedono la Cie). Al momento la lista di attesa per il rilascio del documento è completamente azzerata, anche in forza dei tre giorni a ingresso libero – martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 – mentre da oggi è possibile registrare la propria prenotazione anche online per i giorni di lunedì, venerdì e sabato al seguente link: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/anagrafe/carta-didentita-elettronica-cie.

Per maggiori informazioni sul rilascio della carta di identità e sui servizi dello Sportello al Cittadino, è possibile visitare il sito www.comune.santarcangelo.rn.it oppure telefonare al numero 0541/356.356 da lunedì al sabato dalle 8 alle 13.