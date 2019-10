Santarcangelo, sul contributo di costruzione un incontro per scoprire come risparmiare

Giovedì 24 ottobre alle ore 15,30 in biblioteca è in programma un incontro per la presentazione del recepimento della nuova disciplina del contributo di costruzione. Nel Consiglio comunale del 26 settembre 2019, l'Amministrazione comunale di Santarcangelo ha infatti recepito la Delibera dell’assemblea della Regione Emilia-Romagna n. 186/2017 e ha deliberato rispetto agli ambiti di autonomia comunali concessi, prevedendo ulteriori riduzioni del contributo di costruzione per interventi di realizzazione di dotazioni pubbliche nelle frazioni, edilizia residenziale sociale, interventi sugli impianti sportivi o che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, efficienza energetica e sicurezza sismica.

“Come per le varianti al Rue, i Piani operativi comunali e la variante al Psc – dichiara l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – il provvedimento ha l’obiettivo di incentivare il recupero dell’esistente, la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio e, più in generale, lo sviluppo delle imprese locali. Insieme all’assessore Sacchetti, a illustrare nel dettaglio tutte le riduzioni degli oneri di urbanizzazione previste dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo, giovedì 24 ottobre alle 15,30 in biblioteca saranno presenti anche la dirigente del settore territorio Natascia Casadei, la posizione organizzativa dei servizi urbanistici Silvia Battistini e i tecnici comunali.