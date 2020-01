Una vita in politica, addio all'ex assessore Roberto Moretti

Addio a Roberto Moretti, 49 anni, scomparso lunedì mattina. Originario di San Vito Moretti era stato amministratore a Santarcangelo e comandante della Polizia Municipale (quando la PM era delegata alla comunità montana fino al 2009). Nel corso di questi anni aveva partecipato con impegno e passione alla vita politicca all'interno del Partito Democratico. Il funerale si svolgerà giovedì 30 gennaio alle 15 alla chiesa parrocchiale di San Vito e la veglia funebre si terrà invece martedì alle 18.

Quando la notizia si è diffusa sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e politici. A ricordarlo il segretario del PD provinciale Filippo Sacchetti che iniziò in politica al fianco di Roberto: "In questa notte infinita dei risultati elettorali, so che hai aspettato che fosse tutto a posto per salutarci. E’ andata bene. Ne avevamo parlato anche l’altro giorno, quando in realtà me la facevo sotto. Ma eravamo abituati a sfogarci qualche giorno prima del voto. E’ stato così anche a maggio, quando non si capiva niente, quando per dei mesi ci siamo incontrati e confrontati su come fare per Santarcangelo. Eri perplesso all’inizio, era qualche anno che eravamo… più distanti, ma poi ti sei buttato, ancora una volta, dando tutto quello che avevi per il tuo paese, per la tua gente, per quei ragazzi a cui hai sempre voluto bene. “ci sono perché ci sei te, perché ci siete voi” me l’avrai detto 1000 volte. Ci siamo uniti attorno a questo: alla passione per la politica e le cose fatte insieme, all’amore per la nostra città. Specificato che il tuo paese era prima di tutto San Vito. E ti giuro che vorrei fermarmi qui coi ricordi. Ma in realtà la strada che ci ha unito è stata lunga. Siamo stati insieme a tanti di quei congressi e incontri che non si tiene il conto. Noi diciottenni e te a spiegarci tutto come funzionava. Poi la vita di partito, le feste, te orgoglioso della festa dell’unità di Viserbella e ancora di più di quella di San Vito. Mi mancherai, grazie di tutto".

Anche il sindaco di Santarcangelo Alice Parma ricorda Moretti: "La tristezza oggi è il sentimento dominante, perché quando arriva il momento di dire addio al compagno di tante battaglie politiche, a una persona di valore, a un amico, il cuore diventa pesante. Ci siamo voluti bene come ci si vuole bene tra amici veri. Insieme abbiamo affrontato i cambiamenti con orgoglio, coraggio, e guardandoci negli occhi ci siamo sempre ritrovati. Ci sono stata nei momenti di passaggio della tua vita, e tu c’eri nei miei. Ricordo ancora quando l’8 marzo 2014 mi hai spinta su quella piazza, dicendomi: “Forza abbiamo bisogno di te!”. E invece ero io ad aver bisogno di te, tu mi hai dato la forza di salire su quel palco, perché c’eri e sapevi esserci quando era il momento. Adesso invece non ci sei più, ma quello che sei stato e quello che hai fatto per Santarcangelo, per San Vito, per ciascuno di noi, rimarrà negli occhi e nella testa di chi ti ha conosciuto e ti ha voluto bene".

Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, pubblica un messaggio di affetto e stima: "Ci hai lasciato stamattina. Hai aspettato stanotte, Roberto amico mio, compagno nostro di mille battaglie. Ma sei qui con noi. E ti porteremo con amore. Sarai con noi per come ti abbiamo conosciuto. Forte, fragile, coraggioso, onesto, ironico. No Roberto “ in la privatêza la sanità”, anche quella che ti ha accompagnato. E lavoreremo con le nostre idee, per chi ci sostiene e per chi no. Con passione e tenacia. Lo abbiamo imparato da ragazzi e ce lo porteremo dentro. Che tu possa amare libero, da lassù".

Sono tante le pagine facebook dei riminesi dove si possono trovare messaggi e saluti con l'augurio che "abbia fatto in tempo a conoscere questo risultato elettorale"