Vandali danneggiano la rosticceria, Marco Fiori (Lega): "Servono più agenti della Municipale e controlli"

Porta rotta, fioriere distrutte o danneggiate. L'atto di vandalismo avvenuto a Santarcangelo l'altra notte ai danni della rosticceria di Graziella Dalla Bartola, in pieno centro storico, provoca l'intervento di Marco Fiori, consigliere comunale e coordinatore della Lega santarcangiolese.

"Santarcangelo senza vigilanza, l'attività danneggiata è la ennesima testimonianza ad avvalorare il fatto che i delinquenti ed i invandali possono agire indisturbati sprezzanti le altrui cose e le altre persone. Questa volta è toccato alla rosticceria della signora Graziella situata vicino alle Poste dove non è stato perpetrato un furto bensì un atto vandalico ma, il fatto è ugualmente grave, e dovrebbe far capire che la nostra tranquilla cittadina non lo è più tanto. Un fatto che oltre ad aver danneggiato l'attività della signora Graziella, danneggia la nostra intera società. Questi segnali non sono un messaggio positivo per le nuove e le vecchie generazioni".

Continua Fiori: "Le malefatte sono ormai una costante e sono sotto agli occhi di tutti, dai furti, ai vandali, alle soste selvagge, ai pirati della strada passando per imbrattatori e devastatori della cosa pubblica e privata e la città ne porta ovunque i segni.

In città le telecamere ancora non sono funzionanti ma da sole non sono sufficienti, servono più tutori dell'ordine presenti sul territorio ed in servizio attivo. Essendo Santarcangelo parte della unione dei comuni, non è possibile avere un servizio di "Vigile di Quartiere" unicamente per la nostra città, servizio utilissimo ed ottimo deterrente se combinato in surroga al presidio ed al controllo effettuato da altre forze dell'ordine. Nel prossimo consiglio comunale sarà mia cura chiedere al Sindaco di attivarsi presso il consiglio di vallata per chiedere ed ottenere il potenziamento di agenti in servizio di municipale ed attivarsi affinché aumentino il numero dei controlli da parte di polizia e carabinieri".