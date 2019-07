Sanzionato un minimarket che vendeva alcolici dopo la mezzanotte

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale per il controllo e il rispetto del nuovo regolamento comunale ,con lo scopo di valorizzare l’offerta commerciale sul territorio del comune di Rimini. L'ultima multa, in ordine di tempo, è quella con cui la Polizia locale di Rimini ha sanzionato lubedì sera, a Miramare, un minimarket sorpreso a vendere alcolici dopo la mezzanotte. Un servizio che si concentra in particolare sulla zona a mare della città e che dal suo inizio, fine maggio, ha permesso di effettuare più di 50 controlli, sanzionando una ventina di attività commerciali non in regola con il rispetto delle norme.

“Proseguono a pieno ritmo i controlli - è il commento dell’Amministrazione comunale – da parte della Polizia Locale, un'attività che durerà per tutta l’estate. I risultati, anche in termine di prevenzione, sono infatti buoni. Con questa azione andiamo a rinforzare e valorizzare il nostro tessuto commerciale, migliorando di conseguenza la qualità nelle zone urbane, con le conseguenti ricadute positive per l’immagine della città e per il turismo”.