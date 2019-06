Tenta di rubare un televisore, arrestato un riminese: scatta anche la sospensione del reddito di cittadinanza

Tenta di rubare un televisore, arrestato nel parcheggio: scatta anche la sospensione del reddito di cittadinanzaI carabinieri di Savignano hanno arrestato un 45enne residente a Rimini mentre tentava di rubare un televisore da 49 pollici, del valore di circa 350 euro. E' successo nel reparto di elettrodomestici dell'ipermercato del centro commerciale di Savignano a mare. L'uomo ha provato a passare dal varco dell'uscita senza acquisti, ma nel carrello aveva il grosso televisore. Alla guardia giurata, che ha chiesto spiegazioni, ha risposto che si trattaca un reso, e per questo non aveva lo scontrino fiscale. Alla richiesta di un controllo è però scappato via, inseguito e fermato dagli uomini dell'Arma nel parcheggio del centro commerciale. L'arresto per furto è stato convalidato con processo per direttissima (pena di 8 mesi e 400 euro di multa).

Il 45enne è risultato recidivo, in quanto già sottoposto ad obbligo di firma nel comune di Rimini. Tra le pene accessorie il divieto di dimora nel comune di Savignano, ma anche la sospensione del reddito di cittadinanza, se percepito. Scatterà quindi il controllo dell'Inps, per verificare se usufruiva del sussidio, si tratta di una delle prime applicazioni di questa pena accessoria.

