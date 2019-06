Si infila nella stanza d'hotel sbagliata e massacra di botte il legittimo occupante

Un brutto scherzo indotto dall'alcol quello che ha visto finire in manette un moldavo 28enne, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo straniero, residente a Verona, era in vacanza in un albergo di Bellaria e, nella serata di domenica, dopo un'abbondante bevuta era rientrato nella struttura ricettiva. A causa del troppo alcol ingurgitato, il 28enne ha clamorosamente sbagliato la stanza che aveva affittato infilandosi nella camera di un altro turista, un bosniaco 73enne che alla vista del ragazzo si è spaventato. A sua volta il moldavo, credendo che ci fosse un intruso, ha iniziato a urlare e ad aggredire l'anziano nonostante l'intervento di altri ospiti e del personale della struttura ricettiva. Ne è nato un parapiglia e si è reso necessario l'intervento dei carabiieri per riportare la calma. Nonostante l'arrivo dei militari dell'Arma, la furia alcolica del moldavo non si è placata tanto che il 28enne se l'è presa anche con le divise che, alla fine, sono riuscite a bloccarlo e ad ammanettarlo. Mentre il ragazzo veniva portato in caserma, il 73enne è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le fratture al volto provocate dai pugni del moldavo. Quest'ultimo, processato per direttissima lunedì mattina, ha pateggiato 10mesi di reclusione e l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.