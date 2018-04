Scantinato in fiamme, dichiarato inagibile l'appartamento

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di giovedì, a Riccione con uno scantinato che ha preso fuoco. L'incendio si è sviluppato verso le 16 in una palazzina di via Varezze e, sul posto, sono accorse le autobotti dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha lavorato fino a sera per avere ragione delle fiamme, la cui causa è ancora in corso di accertamento, che hanno provocato danni strutturali sia allo scantinato che all'appartamento che si trovava al di sopra della zona interessata. I residenti non hanno riportato lesioni ma, l'abitazione, è stata dichiarata momentaneamente inagibile.

