Scappano alla vista della polizia: trovato con le foto di gioielli rubati sul telefono e arrestato

Per inseguire un giovane straniero di appena 16 anni che scappava a piedi il poliziotto ha requisito momentaneamente la bicicletta ad una passante, così da raggiungere il malvivente e bloccarlo. Acciuffato da un altro poliziotto un amico che stava con lui, di 18 anni. Quest’ultimo è finito arrestato. Il tutto è partito da un controllo effettuato sabato sera intorno alle 18.30 in via Castore. La pattuglia in transito decide di sottoporre al controllo i due giovani.

All’arrivo della Polizia, il 18enne scappa immediatamente e viene bloccato poco dopo in via Auriga. A rendere più complesso l’intervento, anche la fuga del 16enne in direzione opposta, anche lui però acciuffato grazie alla collaborazione di una cittadina di passaggio che ha reso disponibile la bici per raggiungere il giovane fuggitivo. E’ emerso che i due avevano con loro arnesi da scasso. Non solo: nel suo cellulare sono emerse diverse foto di monili d’oro, col sospetto che si trattasse di refurtiva. E’ così che è scattato il controllo in casa, dove sono emersi numerosi gioielli sospetti, probabilmente rubati.

Per questo il 18enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e porto di arnesi da scasso e il più piccolo denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale per gli oggetti utilizzabili per lo scasso.