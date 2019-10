Scaramuccia tra studenti, appaiono graffiti offensivi sui muri del liceo

Raid vandalico nel fine settimana, ai danni del liceo Scientifico "Volta" di Riccione, con una lunga serie di scritte offensive apparse sui muri dell'istituto. La scoperta è stata fatta nella mattinata di lunedì quando, al rientro sui banchi, personale e studenti si sono accorti dei graffiti che, tra disegni fallici e bestemmie, inneggiavano all'istituto Alberghiero. E' stato il preside a chiamare i carabinieri per documentare quanto accaduto e, poi, provvedere alla cancellazione delle scritte. Sono in corso le indagini dell'Arma per identificare gli autori del gesto vandalico.