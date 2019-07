Scarichi fognari in mare, scatta il divieto di balneazione

E' scattato il divieto di balneazione per 18 ore nelle zona di Bellariva, Rivazzurra e Miramare a causa dell'apertura degli scarichi fognari in mare. Lo sversamento dei liquami è avvenuto in seguito all'acquazzone che, nel pomeriggio di martedì, si è abbattuto sul riminese. Lo stop ai tuffi, salvo ulteriori peggioramenti del meteo, sarà in vigore per tutta la giornata di mercoledì.