Scazzottata nella notte, aggrediti anche gli agenti intervenuti per riportare la calma

Nella nptte tra lunedì e martedì il personale della polizia di Stato è intervenuto nella zona mare di Rimini dove era stata segnalata una rissa. L'allarme è scattato intorno a l'1.30 quando, alcuni passanti, hanno parlato di un gruppo di giovani che si stava picchiando all'incrocio tra le vie Lagomaggio e regina Elena. All'arrivo delle pattuglie, gli agenti si sono trovati davanti due ragazzi che si stavano prendendo a pugni e, non senza fatica, hanno riportato la calma. Dei due contendenti, che si stavano picchiando per cause sconosciute, il più giovane, un 30enne riminese, è stato portato in pronto soccorso per essere medicato mentre l'avversario, un concittadino 36enne, alla vista delle divise ha iniziato a dare in escandescenza. In un primo momento ha rifiutato di fornire le proprie generalità per poi avventarsi contro i poliziotti. Bloccato, il ragazzo è stato poi denunciato a piede libero per minacce, lesioni e rifiuto di fornire i propri dati.