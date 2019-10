Schiacciato sotto a un trattore, agricoltore perde la vita

Drammatico incidente sul lavoro, nella tarda mattinata di lunedì, a Croce di Monte Colombo con un agricoltore che ha perso al vita schiacciato dal suo trattore. La tragedia si è consumata intorno alle 13 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo sul quale si trovava alla guida un 78enne si è improvvisamente ribaltato. L'anziano è rimasto sotto al trattore con piantone dello sterzo che lo ha colpito al collo uccidendolo sul colpo. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere il personale del 118 e i vigili del fuoco ma, il medico, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, una pattuglia dei carabinieri.