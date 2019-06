La "regina" visita palazzo Garampi, sciame d'api invade i portici del comune

Visita inaspettata, lunedì pomeriggio, a palazzo Garampi che si è trovato alle preso con l'arrivo di una regina e di tutto il suo seguito. Un'ape regina, infatti, si è posata nel cestino di una bicicletta parcheggiata nei pressi dei portici e, in pochi minuti, uno sciame è accorso attirato dai feromoni. Parecchi i passanti che hanno dato l'allarme ed è stato necessario l'intervento di una Volante della polizia di Stato per bandellare la zona in attesa che arrivasse un'apicoltore per rimuovere in sicurezza gli insetti. Ad intervenire sul posto è stato Leonardo Castellucci, dell'associazione apicoltori di Forlì, che ha dovuto lavorare per oltre un'ora prima di dichiarare il cessato pericolo. Secondo l'espero, lo sciame pesava circa 4 chili per un numero approssimativo di 40mila api.