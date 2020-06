Scienza e matematica si incontrano con l'universo femminile: al via gli "steam lab"

Conoscere alcune professioni che spesso le ragazze non prendono in considerazione pur essendo molto richieste delle imprese. Partono in collaborazione con Cescot i laboratori pratici per sperimentare in maniera divertente e coinvolge vecchie e nuove professioni, e appassionare alle discipline Steam, ovvero legate a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. L’obiettivo dei Steam lab è consentire principalmente alle ragazze, dai 12 ai 19 anni, di avvicinarsi in modo originale a queste discipline. Lo scorso anno hanno preso parte ai laboratori oltre 200 ragazze in oltre 20 iniziative. Quest’anno gli organizzatori ripropongono l’iniziativa in modalità webinar o dal vivo, anche all’aria aperta, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza Covid-19.

L’esperienza, animata e divertente, è progettata per stimolare l’interesse verso percorsi di studio e professionali fortemente richiesti dal mercato del lavoro nei quali ancora oggi le donne sono sottorappresentate. Secondo i dati Eurostat in Italia le donne impiegate nel settore dell’informatica e delle tecnologie sono solo il 13,8%. Questa discrepanza uomo-donna, probabilmente, è causata dai pregiudizi di genere che allontanano, sin dall’infanzia, le donne dal mondo scientifico e tecnico. I laboratori saranno incentrati sulla realizzazione di un output concreto, come un oggetto tridimensionale, robots, app, blog, video, video giochi. Si svolgeranno da luglio a settembre, la partecipazione è gratuita, in quando il progetto “Scegliere attivamente” a cui Cescot collabora insieme agli altri enti della provincia (Enaip Centro Zavatta, Assoform, Ecipar, Demetra, Formart, Ial, Irecoop, Iscom ed Osfin) è finanziato dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Per essere informati sulla programmazione dei laboratori è sufficiente compilare il form entro il 25 giugno (https://forms.gle/BcZD4GjYU6v6vwAh8). Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore. Per maggiori informazioni Info-point 331 1746539